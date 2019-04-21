В Вербное воскресение террористы ударили по силам ООС: есть раненый

Новости Украины: В день выборов боевики обстреляли силы ООС возле Катериновки, есть раненый.

Вооруженные формирования РФ обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия, один украинский военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке штаба Операции объединенных сил по состоянию на 18:00 21 апреля, обнародованном в Facebook.

"С начала суток враг один раз нарушил режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в штабе.