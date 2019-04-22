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На Житомирщине "заминировали" стратегический объект

На Житомирщине "заминировали" стратегический объект
17:31 Сегодня Телеграф Фото: www.unian.net

Новости Украины: В полицию поступил сигнал о минировании бронетанкового завода, расположенного в области. На данный момент сотрудники ведомства проверяют истинность сообщения.

Сегодня, 22 апреля, стало известно о якобы заминированном бронетанковом заводе на Житомирщине. Силовые структуры оперативно отреагировали на сигнал.

На пресс-конференции с участием представителей Главного управления Нацполиции в Житомирской области сообщили, что сначала на электронную почту завода пришло анонимное сообщение о заложенном на территории предприятия самодельном взрывном устройстве.

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Из-за уровня опасности сотрудники сразу же покинули объект, а на место происшествие прибыла следственно-оперативная группа, руководство областного подразделения полиции, представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехники и кинологи. К 15:40 часам установить истинность информации о минировании пока не удалось. Специалисты остаются на месте, чтобы проверить территорию на наличие взрывных устройств.

Напомним, согласно Криминальному Кодексу Украины, за ложные сообщения о минировании и т.п. нарушителю грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумом дохода граждан либо ограничение воли на срок от двух до шести лет тюрьмы.

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Житомир, Полиция, Завод, Взрывное устройство, Письмо, Минирование, Сообщение., Объект, Кинолог, силовики, Аноним, Бронетанковый.
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