Украинские военные уничтожили вражескую БМП на Донбассе: видео

Новости Украины: ВСУ уничтожили вражескую БМП в районе проведения операции Объединенных сил.

В сети появилось видео, на котором взлетает в воздух вражеская БМП-1 на Донбассе. Это - работа бойцов полка "Азов".

Ролик "Азова" на своей странице в Facebook опубликовал фонд "Вернись живым". Отмечается, что с помощью беспилотника военнослужащие обнаружили машину противника. "Именно из этой БМП оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников и гражданским объектам. Но недолго. Меткий выстрел – и вражеская техника уничтожена", - говорится в сообщении.

"Мы и дальше будем делать все, чтобы земля горела под ногами оккупантов", – говорят бойцы.

Напомним, незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник осуществили 9 обстрелов украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил, в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.