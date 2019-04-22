Глава Николаевской ОГА написал заявление об отставке

Новости Украины: Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности.

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко написал заявление об отставке.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в окружении президента Петра Порошенко.

Ранее председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку.

Отметим, что Львовская область – единственная, где Порошенко получил преимущество во время повторного голосования 21 апреля.

Напомним, летом 2016-го по подозрению в получении взятки задержали первого заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука. В его доме нашли сотни тысяч долларов и золотые украшения. После этого активисты обратились к президенту с требованием уволить и губернатора Вадима Мерикова.

Последний, по словам Петра Порошенко, написал заявление об увольнении. На этом фоне Николаевскую ОГА возглавил нардеп от БПП Алексей Савченко.