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Глава Николаевской ОГА написал заявление об отставке

Глава Николаевской ОГА написал заявление об отставке
20:13 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности.

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко написал заявление об отставке.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в окружении президента Петра Порошенко.

Ранее председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку.

Отметим, что Львовская область – единственная, где Порошенко получил преимущество во время повторного голосования 21 апреля.

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Напомним, летом 2016-го по подозрению в получении взятки задержали первого заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука. В его доме нашли сотни тысяч долларов и золотые украшения. После этого активисты обратились к президенту с требованием уволить и губернатора Вадима Мерикова.

Последний, по словам Петра Порошенко, написал заявление об увольнении. На этом фоне Николаевскую ОГА возглавил нардеп от БПП Алексей Савченко.

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ОГА, Петр Порошенко, Николаевская ОГА, Алексей Савченко.
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