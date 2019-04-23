В Днепре появился мурал, посвященный жертвам терактов на Шри-Ланке (Видео)

В Днепре на стене одного из зданий в центре города активисты изобразили Христа и надпись "Украина с вами". Активисты решили нарисовать граффити, посвященное жертвам серии терактов на Шри-Ланке. Как рассказали сами создатели, идея граффити пришла спонтанно. На стене одного из зданий на улице Вернандского в центре города они нарисовали Христа в терновом венце, написав "Шрі-Ланка. 21.04.2019. Україна з вами" и "Ukraine prays for you". Как сообщал УНИАН, целями взрывов 21 апреля на Шри-Ланке стали три католические церкви и три отеля. Позже еще по одному взрыву прогремели в жилом комплексе Махавила Гарденс в Дематагоде и возле зоопарка Дехивала.