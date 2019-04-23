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Вторник, 23.04.2019

В Днепре появился мурал, посвященный жертвам терактов на Шри-Ланке (Видео)

В Днепре на стене одного из зданий в центре города активисты изобразили Христа и надпись "Украина с вами". Активисты решили нарисовать граффити, посвященное жертвам серии терактов на Шри-Ланке. Как рассказали сами создатели, идея граффити пришла спонтанно. На стене одного из зданий на улице Вернандского в центре города они нарисовали Христа в терновом венце, написав "Шрі-Ланка. 21.04.2019. Україна з вами" и "Ukraine prays for you". Как сообщал УНИАН, целями взрывов 21 апреля на Шри-Ланке стали три католические церкви и три отеля. Позже еще по одному взрыву прогремели в жилом комплексе Махавила Гарденс в Дематагоде и возле зоопарка Дехивала.
УНИАН
Фото: Скриншот
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Днепр, Видео, Активисты, Мурал, Количество жертв, Серия терактов на Шри-Ланке.
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