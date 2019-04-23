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ГБР проводит обыск в НАБУ

ГБР проводит обыск в НАБУ
13:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Государственное бюро расследований проводит обыск в НАБУ в рамках дела о махинациях в оборонной сфере.

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыск в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) на основании решения суда в рамках расследования дела о махинациях в оборонной сфере.

В определении Печерского районного суда Киева, размещённом в Едином реестре судебных решений, значится, что ходатайство следователя ГБР о временно доступе к вещам и документам управления внутреннего контроля НАБУ удовлетворено.

Обыск проводится в рамках расследования уголовного производства по части 3 статьи 368 и части 2 статьи 364 (непроведение следственных мероприятий после получения материалов от Главной военной прокуратуры по махинациям в оборонной сфере).

"Предоставить следователям первого следственного отдела второго управления организации досудебных расследований центрального аппарата ГБР... разрешение на временный доступ к вещам и документам, а именно к оригиналам материалов уголовного производства.., которые могут содержать охраняемую законом тайну", - говорится в определении суда.

В свою очередь, пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган пояснила, что обыски проводятся в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении государственных средств в оборонной сфере.

"Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проводит обыски в НАБУ в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере, проходит выемка документов, что может свидетельствовать о бездеятельности руководства НАБУ по делу о хищении в "Укроборонпроме", - написала Л.Сарган в Фейсбуке.

Она указала, что информация Главной военной прокуратуры, направленная в НАБУ в марте 2017 года, "не получила развития в расследовании". "ГБР дает оценку бездеятельности руководства НАБУ после получения материалов Военной прокуратуры и нереагированию на сведения, содержавшиеся в направленных документах", - добавила пресс-секретарь.

Кроме того, по данным Л.Сарган, проверяется информация о внеслужебных отношениях руководства НАБУ с третьими лицами, которые могут свидетельствовать об умышленном нерасследовании уголовного производства по хищениям в "Укроборонпроме", в частности через ООО "Оптимумспецдеталь".

Как сообщалось, в расследовании журналистов команды расследований Bihus.info (программа "Наши гроши") утверждается, что налоговой администрации, военной прокуратуре и НАБУ было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе.

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Журналисты продемонстрировали осведомленность НАБУ о наличии незаконных схем в оборонном комплексе. В сюжете речь идет о том, что фигурант их расследований Виталий Жуков требовал от другого фигуранта – Андрея Рогозы, - решения вопроса на уровне заместителя директора НАБУ Гизо Углавы об "ошибочном внесении" в список фиктивных фирм "Оптимумспецдеталь". Компания была внесена в список из-за подозрительных контрактов с Харьковским бронетанковым заводом - НАБУ проводило расследование по закупкам этого завода, а "Оптимумспецдеталь" продавала заводу танковые прицелы. Журналисты утверждают, что А.Рогоза впоследствии получил письмо за подписью Г.Углавы, в котором в перечне подозрительных компаний нет "Оптимумспецдеталь".

Авторы расследования посчитали, что Харьковский бронетанковый завод покупал прицелы с переплатой в 3 раза. После вычеркивания НАБУ компании "Оптимумспецдеталь" из списка завод продолжил покупать прицелы, что нанесло ущерб оборонному бюджету еще на 13 млн грн.

12 марта в ГБР сообщили, что следователи центрального аппарата Госбюро начали досудебное расследование по материалам журналистского расследования по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Впоследствии в НАБУ заявили, что Управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода последнего выпуска программы "Наши гроши" начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского расследования.

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НАБУ, ГБР, Обыски, Оборонная схема, Укробромпром.
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