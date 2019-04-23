В зоне ООС на Донбассе 23 апреля погиб украинский военный

Новости Украины: Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе.

На Донбассе с начала вторника по состоянию на 18:00 боевики 7 раз нарушил режим прекращения огня, вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"С начала суток враг 7 раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования 6 раз обстреляли позиции украинских подразделений. Так, из с 120 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции украинских военных в районе с.Гнутово; из 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – возле города Марьинка; со станковых противотанковых гранатометов – возле н.п. Гранитное; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе н.п. Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из автоматического стрелкового и снайперского оружия обстреляли позиции объединенных сил у н.п.Южное.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий объединенных сил погиб, еще один украинский защитник получил ранения", - сказано в сводке.

На вражеские провокации подразделения ООС дали адекватный ответ. Потери боевиков уточняются. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой.