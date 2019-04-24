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В Крывом Роге во время семейной ссоры мужчина убил жену

В Крывом Роге во время семейной ссоры мужчина убил жену
09:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Во время бытовой ссоры мужчина нанес жене три удара кулаками по голове, от которых женщина на следующий день скончался в больнице.

В Кривом Роге во время семейной ссоры мужчина до смерти избил жену. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Криворожской местной прокуратурой № 3 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Происшествие произошло в декабре 2018 года в городе Кривом Роге. Во время бытовой ссоры мужчина нанес жене три удара кулаками по голове, от которых женщина потеряла сознание и на следующий день скончался в больнице", - говорится в сообщении.

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Продолжается судебное разбирательство уголовного производства.

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Преступление, Кривой Рог, Прокуратура Днепропетровской области, Бытовая ссора.
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