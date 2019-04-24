В Крывом Роге во время семейной ссоры мужчина убил жену

Новости Украины: Во время бытовой ссоры мужчина нанес жене три удара кулаками по голове, от которых женщина на следующий день скончался в больнице.

В Кривом Роге во время семейной ссоры мужчина до смерти избил жену. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Криворожской местной прокуратурой № 3 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Происшествие произошло в декабре 2018 года в городе Кривом Роге. Во время бытовой ссоры мужчина нанес жене три удара кулаками по голове, от которых женщина потеряла сознание и на следующий день скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Продолжается судебное разбирательство уголовного производства.