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В Одессе грабитель избил женщину, выпрыгнул с балкона и пытался съесть деньги

В Одессе грабитель избил женщину, выпрыгнул с балкона и пытался съесть деньги
15:00 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Одессе грабитель избил женщину, украл деньги и ценные вещи, после этого пытался через балкон сбежать, а при задержании хотел съесть украденные деньги.

Сотрудникам патрульной полиции в Киевском районе Одессы 23 апреля в 19:00 поступило сообщение, что по улице Ильфа и Петрова в одной из квартир многоэтажного дома слышны крики женщины о помощи, а также звуки ударов, разбитого стекла и прочее.

На место происшествия были отправлены инспекторы. Они слышали крики из указанной квартиры, однако дверь им никто не открывал. Соседка потерпевшей рассказала, что видела незнакомого мужчину, который пытался выпрыгнуть из балкона указанной квартиры.

Свидетель также сообщила, что слышала крики потерпевшей о помощи и требования вернуть похищенные вещи. Полицейские вышли на улицу и заметили мужчину, который прыгнул с балкона 3-го этажа и начал убегать. Отмечается, что при попытке скрыться с места преступления, он хотел избавиться от украденных вещей. Когда же полицейские его задержали, он попытался съесть денежные купюры, которые держал в руках.

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В пресс-службе патрульной полиции Одесской области сообщили, что у злоумышленника инспекторы обнаружили женскую сумку, барсетку, телефон, ключи от квартиры и большую сумму денег. Патрульные вернулись к квартире пострадавшей, когда им удалось открыть двери квартиры, они увидели лежащую на полу окровавленную женщину. В квартире жертвы была сломана мебель, выбиты двери, разбиты бутылки. Пострадавшую женщину доставили в больницу. На месте происшествия работают специалисты, чтобы установить обстоятельства инцидента.

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Одесса, Квартира, Ограбление, Вор, Злоумышленник, Избил женщину, Пытался съесть деньги.
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