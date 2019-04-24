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В Сумах психически неуравновешенный мужчина умер в автомобиле патрульных

В Сумах психически неуравновешенный мужчина умер в автомобиле патрульных
14:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Следователи теруправления Государственного бюро расследований выясняют причины и обстоятельства смерти 29-летнего гражданина в автомобиле патрульной полиции.

В Сумах 29-летний мужчина, который скончался в автомобиле патрульных, имел психические расстройства и на момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в патрульной полиции Сумской области, 23 апреля около 21:00 в Сумах экипаж патрульной полиции получил информацию о правонарушениях. 

Заявитель сообщил, что его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не хочет оставлять его гараж, ведет себя неадекватно и разбрасывает вещи в помещении.

"Инспекторы оперативно прибыли на место. События описанные заявителем подтвердились. Увидев полицейских, гражданин спрятался от них под автомобиль "УАЗ", стоявший в гараже. Правоохранители пытались установить контакт с мужчиной, но, кроме своего имени, он вообще ничего не говорил. Патрульные достали его из-под авто", – говорится в сообщении.

Как стало известно со слов заявителя, его товарищ имеет психические расстройства и, вероятно, находится на учете в психоневрологическом диспансере. Патрульные вызвали на место происшествия бригаду психиатрической скорой помощи и вывели гражданина на улицу.

Однако состояние мужчины ухудшилось. У него замедлилось дыхание, после чего он начал терять сознание. Патрульные вызвали на место скорую медицинскую помощь.

"Не теряя времени, полицейские решили транспортировать гражданина в служебный автомобиль и ехать навстречу "скорой". За 500 метров полицейские встретили карету скорой медицинской помощи. К сожалению, медики констатировали смерть мужчины", – отмечается в сообщении.

На место происшествия прибыло руководство управления патрульной полиции, Главного управления Нацполиции в области, а также работники Департамента внутренней безопасности, отделения полиции, городской прокуратуры и Государственного бюро расследований.

"Патрульная полиция полностью идет на контакт и способствует объективному расследованию этого случая. Сейчас Департаментом патрульной полиции инициировано служебное расследование относительно этого события", – отмечается в сообщении.

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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтаве, выясняют причины и обстоятельства смерти 29-летнего жителя г. Суммы в автомобили патрульной полиции. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

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Смерть, Психические расстройства, Суммы, Нацполиция.
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