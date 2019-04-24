Некоторые киевляне получат материальную помощь к Пасхе

Новости Украины: К Пасхе отдельные категории социально незащищенных киевлян получат по 250-500 грн материальной помощи.

К Пасхе отдельные категории социально незащищенных киевлян получат по 250-500 грн единовременной материальной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение об указанных выплатаах.

Отмечается, что среди получателей помощи, в том числе и временно внутренне перемещенные лица, которые зарегистрированы и постоянно проживают в Киеве.

Наибольшая сумма адресной выплаты - 500 грн - назначена детям-сиротам и детям, над которыми установлена опека или попечительство.

По 260 грн доплаты получат:

лица с инвалидностью и дети с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь;

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, которым государство выплачивает социальные пенсии;

лица-получатели социальной помощи в соответствии с законом «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»;

неработающие пенсионеры, размер пенсии которых (с учетом добавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат, установленных законодательством) по состоянию на 01.01.2019 не превышает размер двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Помощь в размере 250 грн предусмотрена для:

лиц, получающих компенсации за предоставление социальных услуг;

лиц, получающих ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

лиц, получающих ежемесячную денежную помощь на основании проживания с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним.

В распоряжении указано, что лицам, которые одновременно относятся к нескольким из перечисленных категорий, выплатят одну помощь - большего размера. Если приобретатель единовременной адресной социальной помощи не получил средства по причинам, не зависящим от него, или в случае смерти получателя, материальная помощь будет предоставлена членам его семьи.

Финансирование выплат будет осуществляться за счет средств городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам на 2019-2021 годы».