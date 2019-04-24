Скачать
Среда, 24.04.2019
В Совбез ООН направлена жалоба на указ Путина о выдаче паспортов в ОРДЛО
В Совбез ООН направлена жалоба на указ Путина о выдаче паспортов в ОРДЛО
В комитете Рады отреагировали на паспортизацию жителей ОРДЛО
В комитете Рады отреагировали на паспортизацию жителей ОРДЛО
Динамо - Шахтер: Де Пена выйдет в старте
Динамо - Шахтер: Де Пена выйдет в старте
Названы претенденты от Украины на литературную премию ЕС
Названы претенденты от Украины на литературную премию ЕС

Некоторые киевляне получат материальную помощь к Пасхе

Некоторые киевляне получат материальную помощь к Пасхе
18:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КГГА

Новости Украины: К Пасхе отдельные категории социально незащищенных киевлян получат по 250-500 грн материальной помощи.

К Пасхе отдельные категории социально незащищенных киевлян получат по 250-500 грн единовременной материальной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение об указанных выплатаах.

Отмечается, что среди получателей помощи, в том числе и временно внутренне перемещенные лица, которые зарегистрированы и постоянно проживают в Киеве.

Наибольшая сумма адресной выплаты - 500 грн - назначена детям-сиротам и детям, над которыми установлена опека или попечительство.

По 260 грн доплаты получат:

  • лица с инвалидностью и дети с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь;
  • лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, которым государство выплачивает социальные пенсии;
  • лица-получатели социальной помощи в соответствии с законом «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»;
  • неработающие пенсионеры, размер пенсии которых (с учетом добавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат, установленных законодательством) по состоянию на 01.01.2019 не превышает размер двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Помощь в размере 250 грн предусмотрена для:

  • лиц, получающих компенсации за предоставление социальных услуг;
  • лиц, получающих ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;
  • лиц, получающих ежемесячную денежную помощь на основании проживания с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним.

В распоряжении указано, что лицам, которые одновременно относятся к нескольким из перечисленных категорий, выплатят одну помощь - большего размера. Если приобретатель единовременной адресной социальной помощи не получил средства по причинам, не зависящим от него, или в случае смерти получателя, материальная помощь будет предоставлена членам его семьи.

Финансирование выплат будет осуществляться за счет средств городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам на 2019-2021 годы».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, Материальная помощь, Власти Киева, Пасха.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
02 Чистый четверг: что категорически нельзя делать в этот день
03 Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 24 апреля
04 Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
05 Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пограничники рассказали о ситуации в Керченском проливе
Пограничники рассказали о ситуации в Керченском проливе
ЦИК продолжила принятие протоколов с мокрыми печатями: уже 152 из 199
ЦИК продолжила принятие протоколов с мокрыми печатями: уже 152 из 199
В Украине повысили цены на оформление паспортов
В Украине повысили цены на оформление паспортов
Просто и стильно: Амаль Клуни на заседании Совбеза ООН
Просто и стильно: Амаль Клуни на заседании Совбеза ООН
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь