Взрывотехники перед Пасхой проверят все украинские церкви

Новости Украины: Украинские церкви перед Пасхой правоохранители обследуют на предмет опасных предметов.

Полиция к Пасхе приблизит наряды к культовым сооружениям. Кроме того, накануне праздника культовые сооружения обследуют взрывотехники. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, передает УНН.

"Обращаю внимание руководителей полиции всех регионов на надлежащую организацию обеспечения общественной безопасности граждан во время любого массового мероприятия. Спланируйте достаточное количество полицейских, военнослужащих Нацгвардии, курсантов высших учебных заведений МВД, обеспечивающих правопорядок, а также резервы спецподразделений на случай осложнения оперативной обстановки", - отметил Фацевич.

Он отметил, что накануне Пасхи культовые сооружения обследуют взрывотехники, а в дальнейшем вблизи них будут дежурить правоохранители.

В то же время Фацевич отметил, что в период праздников значительное количество граждан будет перемещаться по автодорогам государства, поэтому Департаменту патрульной полиции и главным управлением с 26 апреля необходимо провести профилактические отработки под условным названием "Неделя безопасности дорожного движения".

Кроме того, подразделения полиции обеспечат контроль за соблюдением гражданами временных ограничений на посещение лесных массивов и лесопарковых зон, а также въезда в них транспорта. Такие меры связаны с предотвращением пожаров.

"Проверьте готовность подчиненных сил и средств к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, связанных с возникновением пожаров", - добавил Фацевич.