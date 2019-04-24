В Одессе назначили нового главу Нацполиции в области

Новости Украины: Начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин уволился по состоянию здоровья.

Начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин уволился из Национальной полиции по состоянию здоровья.

Как передает корреспондент, об сегодня на брифинге в Одессе, после представления нового руководителя главка, заявил начальник Нацполиции Украины Сергей Князев.

«Генерал Головин обратился с рапортом об увольнении из Национальной полиции. Он был удовлетворен. В связи с состоянием здоровья ему необходимо некоторое время для лечения и реабилитации. Потом мы ему предложим вернуться в строй…», - сказал Князев.

Он также отметил, что Головин, по мнению руководства Нацполиции и МВД, со своими обязанностями справлялся. В частности, криминогенная ситуация значительно улучшилась - уменьшилось количество разбойных нападений, увеличилось количество задержанных злоумышленников и пр.

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, во всех сложных ситуациях Головин проявил себя «как настоящий полицейский».

«Никогда не уходил от проблем, от трудностей», - заявил Яровой.

В ходе брифинга журналисты интересовались, каким образом будет поддерживаться общественный порядок в Одессе во время майских праздников, а также 2 мая – годовщину со дня массовых беспорядков, во время которых в Одессе погибло 48 человек.

Новоназначенный начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех заверил, что полиция будет нести службу на должном уровне, выполняя возложенные на нее функциональные обязанности.

«Обещаю, что общественный порядок будет обеспечен», - заявил Бех.