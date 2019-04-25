Пограничники задержали четверых граждан Пакистана

Новости Украины: На польской границе задержаны четыре нелегала из Пакистана.

Четырех граждан Пакистана задержали сотрудники отдела погранслужбы "Шегини" Госпогранслужбы Украины, сообщает пресс-служба Мостиского погранотряда.

Минувшей ночью пограничники получили информацию о возможной переправке нелегальных мигрантов.

Около полуночи возле границы задержали трех человек без документов, а еще один сбежал, но был задержан украинскими пограничниками. По словам задержанных, все они являются гражданами Пакистана.

Кроме того, неподалеку от границы на территории Польши местные пограничники задержали гражданина Украины, которой, как они подозревают, двигался к границе навстречу пакистанцам, чтобы провести их через госграницу.