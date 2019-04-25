КОРД в Мариуполе тренировался освобождать детей-заложников

Специальное подразделения Нацполиции Украины КОРД провело в Мариуполе мероприятия по отработке тактики освобождения заложников из школы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что за сценарием правоохранителей, в здание школы пробрались террористы. Дети и персонал немедленно были эвакуировано, однако нескольких заложников все же удалось захватить. Террористы выставили ряд условий: переговоры с генералом и денежные средства.
По легенде разговоры с генералом успехов не увенчались, после чего злоумышленники открыли огонь в воздух.
Спецподразделение КОРД оцепило территорию школы и принялось за штурм здания с использованием элементов альпинизма. Такая тактика позволила дезориентировать террористов, выиграв время для сохранения жизни детей.
Отмечается, что спецоперация длилась всего несколько минут, а детей удалось спасти без повреждений. В КОРД оценили работу правоохранителей в рамках этой операции как удовлетворительную.