КОРД в Мариуполе тренировался освобождать детей-заложников

Новости Украины: В Мариуполе прошли тактические учения спецподразделения КОРД по освобождению заложников из школы.

Специальное подразделения Нацполиции Украины КОРД провело в Мариуполе мероприятия по отработке тактики освобождения заложников из школы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что за сценарием правоохранителей, в здание школы пробрались террористы. Дети и персонал немедленно были эвакуировано, однако нескольких заложников все же удалось захватить. Террористы выставили ряд условий: переговоры с генералом и денежные средства.

По легенде разговоры с генералом успехов не увенчались, после чего злоумышленники открыли огонь в воздух.

Спецподразделение КОРД оцепило территорию школы и принялось за штурм здания с использованием элементов альпинизма. Такая тактика позволила дезориентировать террористов, выиграв время для сохранения жизни детей.

Отмечается, что спецоперация длилась всего несколько минут, а детей удалось спасти без повреждений. В КОРД оценили работу правоохранителей в рамках этой операции как удовлетворительную.