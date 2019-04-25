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С топором и вилами: на Винничине мужчина напал на полицейского

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С топором и вилами: на Винничине мужчина напал на полицейского
18:04 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины: Житель одного из сел на Винничине набросился с огородным инструментом на сотрудника полиции.

Полицейский Тростянецкого района Винницкой области во время выполнения служебных обязанностей получил серьезные травмы от односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

Отмечается, что инцидент произошел 25 апреля, когда участковый офицер полиции получил сообщение от головы сельского совета Гордеевки об агрессивном 42-летнем местном жителе, который разгуливал по селу с топором и вилами.

Офицер полиции в форме и на служебном авто прибыл на место событий и начал диалог с мужчиной. Жители села Гордеевка стали свидетелями того, как злоумышленник набросился на полицейского с вилами, травмировав ухо и проколов щеку. Они также помогли офицеру задержать злоумышленника, отобрав у него огородный инструмент.

Полицейские не выявили у задержанного внешних признаков алкогольного опьянения, однако все же взяли кровь на экспертизу.

Злоумышленник задержан по ст. 348 ККУ (покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Мужчине угрожает до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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Винницкая область, Офицер, Топор, вилы, Нацполиция, Нападение на полицейского.
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