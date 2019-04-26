Неизвестные надругались над руинами синагоги "Золотая Роза"

Новости Украины: Вандалы осквернили руины синагоги "Золотая Роза".

Во Львове вандалы надругались над руинами синагоги "Золотая Роза" в центре города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков.

"Неизвестные изобразили множество свастик, а также написали цифры "14/88" на руинах, которые ранее были синагогой "Золотая Роза" во Львове. В цифрах "14/88" зашифровано нацистское приветствие "Хайль Гитлер". Что происходит с людьми? ", - написал Вишняков.

Напоминаем, в Тростянце Сумской области на могилах героям АТО злоумышленники повредили памятники. Полиция открыла уголовное производство, передает местное издание Everyday.sumy. "Злоумышленники облили краской три памятника участникам АТО, установленные на тростянецком кладбище. В полиции данное происшествие квалифицировали как "Надругательство над могилой" и уже открыли уголовное производство", - говорится в сообщении.