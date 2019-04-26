На шахте оккупированной Луганщины произошел взрыв

Новости Украины: На территории оккупированной Луганщины в шахте произошел взрыв.

Работников МЧС России отправляют на шахту "Схидкарбон" в населенном пункте Юрьевка, на оккупированной Луганщине.

На шахте произошла "чрезвычайная ситуация", сообщает российский ТАСС. Спасатели, в частности горные спасатели выехали на шахту для спасения и оказания медицинской помощи.

"Обстоятельства происшествия выясняются", — отмечает издание.

Шахта "Схидкарбон" является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с боевыми действиями производственная деятельность "Схидкарбона" была приостановлена. С января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность, в прошлом году добыча угля составила 29 тысяч 868 тонн.