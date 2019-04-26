Коммунальщики Донецкой области задолжали за газ более 4,5 млрд гривен

Новости Украины: Задолженность коммунальной теплоэнергетики Донетчины за газ составила 4 783,9 млн грн.

В Донецкой области кредиторская задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ по состоянию на 1 апреля 2019 года составляла 4 783,9 млн грн.

Об этом заявил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Александр Баранник в Краматорске на заседании коллегии ОГА, сообщили на сайте обладминистрации.

"Кредиторская задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики области за потребленный природный газ по состоянию на 1 апреля 2019 года составила 4 783,9 млн грн, в том числе штрафные санкции - 291,5 млн грн, уровень расчетов текущего года 42,5%. Кроме того, по производственным единицам ОКП "Донецктеплокоммунэнерго", которые находятся на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, числится задолженность в сумме 552,7 млн грн", - сказал Бараник.

По его словам, основным должником за потребленную электрическую энергию является КП "Компания "Вода Донбасса". По состоянию на 1 апреля 2019 года ее кредиторская задолженность составила 1351,3 млн грн, в том числе долги прошлых лет перед ПАО "ДТЭК ПЭС Энергоуголь" - 1080,5 млн грн, долг за январь-март текущего года перед ГПВД "Укринтерэнерго" - 270,7 млн грн.