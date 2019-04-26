Скачать
Пятница, 26.04.2019
Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции
Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции
На шахте оккупированной Луганщины произошел взрыв
На шахте оккупированной Луганщины произошел взрыв
Шахтер примет Динамо 22 мая
Шахтер примет Динамо 22 мая
Самое главное - это поймать момент
Самое главное - это поймать момент

Коммунальщики Донецкой области задолжали за газ более 4,5 млрд гривен

Коммунальщики Донецкой области задолжали за газ более 4,5 млрд гривен
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Задолженность коммунальной теплоэнергетики Донетчины за газ составила 4 783,9 млн грн.

В Донецкой области кредиторская задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ по состоянию на 1 апреля 2019 года составляла 4 783,9 млн грн.

Об этом заявил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Александр Баранник в Краматорске на заседании коллегии ОГА, сообщили на сайте обладминистрации.

"Кредиторская задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики области за потребленный природный газ по состоянию на 1 апреля 2019 года составила 4 783,9 млн грн, в том числе штрафные санкции - 291,5 млн грн, уровень расчетов текущего года 42,5%. Кроме того, по производственным единицам ОКП "Донецктеплокоммунэнерго", которые находятся на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, числится задолженность в сумме 552,7 млн грн", - сказал Бараник.

Запорожцы задолжали за коммуналку уже более 3 млрд грн

По его словам, основным должником за потребленную электрическую энергию является КП "Компания "Вода Донбасса". По состоянию на 1 апреля 2019 года ее кредиторская задолженность составила 1351,3 млн грн, в том числе долги прошлых лет перед ПАО "ДТЭК ПЭС Энергоуголь" - 1080,5 млн грн, долг за январь-март текущего года перед ГПВД "Укринтерэнерго" - 270,7 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецк, Газ, Деньги, Коммунальные услуги, Донетчина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
02 Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
03 Кривонос о российских паспортах в ОРДЛО: Идет повторение ситуации, как в Абхазии
04 Команда Зеленского готовит законопроект по возвращению статьи за незаконное обогащение
05 Привычки, от которых страдают почки человека
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Германии не видят проблем с качеством российской нефти
В Германии не видят проблем с качеством российской нефти
Трамп сообщил, что примет в Белом доме лидера Китая
Трамп сообщил, что примет в Белом доме лидера Китая
Климкин озвучил причину увольнения посла в Молдове
Климкин озвучил причину увольнения посла в Молдове
То, что вы не знали о нефти: малоизвестные факты
То, что вы не знали о нефти: малоизвестные факты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь