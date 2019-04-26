На Донбассе ВСУ привели в полную боевую готовность: что произошло

Подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к сдерживанию вооруженных формирований Российской Федерации на всех возможных направлениях эскалации боевых действий.
Такое заявление сделал пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.
Отмечается, что все подразделения готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки (поддержание общественного порядка) в период празднования Пасхи.
В частности, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений к действиям по назначению.
Так, проведены проверки и тренировки резервов, уточнены задачи подразделениям разведки, артиллерии и контрснайперськой борьбы. Отдельно проверены и подготовлены все составляющие сектора безопасности, вовлеченные в операции Объединенных сил.
"Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по назначению в случае эскалации боевых действий.
С силами и средствами проведены мероприятия по совершенствованию совместимости, осуществлено пополнение подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами", – заявил Наев.