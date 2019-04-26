В Одессе прогремел взрыв у отделения банка

Новости Украины: Ночью в Одессе прогремел мощный взрыв возле отделения банка на улице Семена Палия.

Взрыв прогремел в ночь на пятницу у отделения банка "Пивденний" на улице Семена Палия в Одессе, сообщает местное интернет-издание "Думская".

По данным издания, инцидент произошел в 00:59. По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего на окне отделения, — 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Жертв и пострадавших в результате взрыва нет.

Сейчас полиция разыскивает человека, подложившего взрывчатку.

Напомним, в Харькове 8 апреля неизвестные подорвали банкомат, расположенный по ул.Валдайская, и забрали из него деньги, в результате взрыва никто не пострадал.