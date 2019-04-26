Откроют уже летом: Кличко проинспектировал киевский зоопарк

Новости Украины: Этим летом в Киеве с новым входом откроется первая из шести очередей реконструкции зоопарка.

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие нового архитектурно-строительного решения входа в Киевский зоопарк уже в июле 2019 года. Об этом он сообщил во время инспекции работ на территории объекта, передает корреспондент.

По словам мэра, первая очередь реконструкции включает в себя создание нового входа с обустройством озер, находящихся поблизости. На сегодняшний день завершены работы по реконструкции трех озер, в один из которых вскоре будут запущены карпы, а в другом пеликаны. Отмечается, что работы по реконструкции и обустройству павильонов для пеликанов и гиббонов находятся на завершающем этапе.

По словам Кличко, старый вход в зоопарк будет закрыт в угоду новому, который будет открыт на пересечении улицы Зоологической и проспекта Победы. На сегодняшний день продолжаются строительные работы по размещению касс в одноэтажном здании, а также сооружение еще одного помещения, на нулевом этаже которого планируется разместить акванариум, на первом фудкорты с суверниными лавками, а на втором разместится администрация.

Виталий Кличко заявил, что первую очередь реконструкции жители и гости столицы смогут увидеть уже этим летом, по его словам перед администрацией зоопарка стоит задача по созданию открытого пространства без клеток.

Стоимость работ по реконструкции первой очереди, по словам Кличко, оценивается в 500 миллионов гривень, но уже сейчас объявлен тендер на проектирование второй и третьей очереди реконструкции зоопарка. Всего, по словам мэра, власти Киева запланировали шесть очередей реконструкции, что будет стоить киевскому бюджету несколько миллиардов гривень, а работы планируется завершить за 4 года.

Проект второй и третьей очереди будет предусматривать открытие павильона для приматов и слоновник. Для удобства посетителей на улице Зоологической соорудят трехэтажный паркинг и откроют новый вход. Кроме реконструкции, зоопарк нарастит количество зверей по европейским тенденциям — создание групп видов.

Стоимость билетов в этом сезоне останется неизменной — 100 гривень для взрослых, а дети, школьники и студенты будут платить меньше. Увеличение стоимости обуславливается подорожанием корма для животных.