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Пятница, 26.04.2019

В Харькове в пруд запустили лебедей (Видео)

Два белых лебедя, восемь канадских казарок и семь красных уток запустили в пруд парка Горького в Харькове. Об этом сообщили в зоопарке, где до этого содержали птиц зимой. Пернатых запускают в пруд на лето уже несколько лет подряд. "И транспортировка, и адаптация проходят легко. Все происходящее птицы воспринимают как приключение, быстро осваивают новые просторы, где у них есть остров с домиком. В рацион птиц входят различные зерновые (пшеница, овес, просо), овощи (морковь, свекла), трава", - рассказали в зоопарке. Высадка птичьего «десанта» неизменно привлекает внимание посетителей. Так, и в этот раз отдыхающие с интересом наблюдали, как птиц спускали на воду. Как только пернатые оказались в воде, сразу же стали нырять и чистить перышки. Лебеди грациозно плавали, а вот утки после водных процедур предпочли отдых на острове. Радовать взрослых и маленьких посетителей парка птицы будут все лето. Так что у харьковчан и гостей города есть возможность вдоволь насладиться неповторимой атмосферой.
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15:22 Сегодня Телеграф
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