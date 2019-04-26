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Подросток в Киеве порезал родственников и признался полиции

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Подросток в Киеве порезал родственников и признался полиции
15:55 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины: Полиция Киева задержала подростка, который признался в нанесении ножевых ранений матери и бабушке.

Во время семейного конфликта 15-летний подросток в Киеве нанес ножевые ранения своей матери и бабушке, после чего признался полиции в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что полиции поступил звонок от 15-летнего парня, который сообщил, что в квартире на бульваре Дружбы Народов он совершил ножевое нападение на свою мать и бабушку. Молодой человек был задержан в подъезде по приезду патрульной полиции.

Парень рассказал патрульным, что он схватился за нож после возникновения конфликта с матерью. В ходе словесной перепалки он начал наносить ножевые удары матери, а затем бабушке. Сразу после совершения ударов, он позвонил в «скорую» и вышел из помещения. Женщины с множеством ножевых ранений были доставлены в больницу, их состояние стабильное, медики оказывают помощь.

15-летний парень задержан по ст. 209 УК, открыто уголовное дело по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство).

В полиции отмечают, что семья не числилась среди неблагополучных и не состояла на учете. Подростка охарактеризовали положительно, он не числился в реестрах правоохранителей. Сейчас психологи и работники социальных служб вместе со следователями проводят с ним беседы по установлению всех обстоятельств преступления.

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Киев, Нож, Конфликт, Ранение, Подросток, Ножевое ранение, Поножовщина.
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