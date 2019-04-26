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Черноморский флот РФ у Крыма тренировался уничтожать подлодки

Черноморский флот РФ у Крыма тренировался уничтожать подлодки
16:34 Сегодня Телеграф

Новости Украины: У берегов Крымского полуострова Черноморский флот провел учения по условному уничтожению подводной лодки.

Российский Черноморский флот 26 апреля завершил учения по уничтожению подводной лодки условного противника у берегов аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Отмечается, что уничтожение подводной лодки проводили малые противолодочные корабли «Ейск» и «Касимов», которые проводили маневрирование вместе с противолодочным вертолетом Ка-27М.

Российские военные отрабатывали способы недопущения прорыва лодки между противолодочными кораблями или с фланга с уходом на глубину. Кроме этого, учения затрагивали приемы по преследованию и уничтожению подводной лодки торпедами и реактивными бомбами.

Согласно сообщению российского флота, учебно-боевая задача была выполнена, в по результатам которой курс подводной лодки был направлен в сторону берега и на наиболее эффективной глубине она была условно уничтожена.

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Черноморский флот, Учения, РФ, Подводная лодка, Корабли.
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