Черноморский флот РФ у Крыма тренировался уничтожать подлодки

Новости Украины: У берегов Крымского полуострова Черноморский флот провел учения по условному уничтожению подводной лодки.

Российский Черноморский флот 26 апреля завершил учения по уничтожению подводной лодки условного противника у берегов аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Отмечается, что уничтожение подводной лодки проводили малые противолодочные корабли «Ейск» и «Касимов», которые проводили маневрирование вместе с противолодочным вертолетом Ка-27М.

Российские военные отрабатывали способы недопущения прорыва лодки между противолодочными кораблями или с фланга с уходом на глубину. Кроме этого, учения затрагивали приемы по преследованию и уничтожению подводной лодки торпедами и реактивными бомбами.

Согласно сообщению российского флота, учебно-боевая задача была выполнена, в по результатам которой курс подводной лодки был направлен в сторону берега и на наиболее эффективной глубине она была условно уничтожена.