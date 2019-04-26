В СБУ рассказали о волне "минирования" объектов в Украине

Новости Украины: За неделю в Украине зафиксировано 93 сообщения о заминировании от "телефонных террористов".

В течение последней недели в разных регионах Украины зафиксировано 93 ложных анонимных сообщения о заминировании, которые поступили по телефонной связи, а также были направлены через интернет.

Как говорится в сообщении на странице Службы безопасности Украины в Facebook, подавляющее большинство этих месседжей носит серийный характер: осуществляется либо рассылка писем с одного электронного адреса, либо волна звонков о минировании поступает в течение короткого промежутка времени.

”Даже сегодня в столице зафиксирован ряд сообщений о минировании вокзалов и админзданий. Более двух тысяч человек были эвакуированы из потенциально опасных мест. В то же время после тщательного обследования указанных объектов и прилегающей к ним территории взрывных устройств и веществ правоохранители не обнаружили”, - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что лица, причастные к отправке анонимных сообщений, устанавливаются и привлекаются к уголовной ответственности - только с начала этого года раскрыто 107 случаев поступления заведомо ложных сообщений террористического характера, 94 псевдоминера установлены.

Шквал анонимных сообщений с фейковых угрозами террористического характера в СБУ связывают с развертыванием избирательных процессов в Украине. ”Основным мотивом ”телефонных террористов” является препятствование надлежащей организации и осуществлению волеизъявления граждан. Многочисленные сообщения о псевдоминировании способствуют дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, провоцируют возникновение искусственного социального напряжения, недовольства деятельностью правоохранительных органов и государственной власти, порождают ситуацию паники и страха”, - отмечают в СБУ.

Также негативными последствиями действий ”минеров” является отвлечение правоохранителей на проверку ложной информации, причинение финансовых убытков государственным и коммерческим учреждениям в связи с приостановлением их деятельности, перебои в работе транспорта и других стратегически важных объектов.

”Ложное сообщение о минировании наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный звонок злоумышленник может быть осужден на срок от четырех до восьми лет. ”Минерам” также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые потерпели убытки от их противоправных действий” , - напомнили в СБУ и призвали быть бдительными и осмотрительными, в случае поступления информации о намерениях осуществления террористической деятельности обращаться по телефонам ”горячей линии” Нацполиции 044254 94 94 и Службы безопасности 0800 501481.

”В случае проведения эвакуации просим не мешать работе правоохранителей, сохранять спокойствие и не паниковать”, - добавили в СБУ.