ДТП в Харькове на Сумской: что Зайцева хочет обжаловать в апелляции

Новости Украины: Фигурантка резонансного ДТП в Харькове на улице Сумской Елена Зайцева намерена подать апелляцию на приговор.

Виновница масштабного ДТП в Харькове на улице Сумской Елена Зайцева, которую суд приговорил к 10 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортом на 3 года, намерена обжаловать приговор.

Украинская журналистка Татьяна Доцяк у себя на странице в Facebook рассказала, что именно хочет обжаловать в апелляции Елена Зайцева. Так, Зайцева не понимает степень своей вины и за какие именно действия суд приговорил ее на 10 лет. Фигурантка резонансного ДТП не знает, на какой сигнал светофора она выехала на перекресток - желтый или красный. Она уверяет, что заканчивала проезд перекрестка, как того требуют правила дорожного движения, а именно - не прибегая к экстренному торможению, двигалась дальше для сохранения безопасности дорожного движения. Поэтому, по мнению Зайцевой, если бы не Геннадий Дронов, она бы проскочила. Она признала только тот факт, что превысила скорость.

Кроме того, Зайцевой не понятно, то ли она столкнулась с Дроновим, то ли он сам в нее врезался, и помешал завершить безопасный маневр. В связи с этим, степень вины своей и Дронова Зайцева оценивает как 70 Дронов и 30 она.

Поэтому, Зайцева просит отменить приговор, вынессеный судов в феврале 2019 года, а в новом приговоре назначить ей до 5 лет лишения свободы и освободить от наказания на испытания. То есть - отпустить "условно". Кроме того, фигурантка аварии просит гражданские иски поделить 70 на 30.

Кроме того, Зайцева утверждает, что Дронов "догонял" ее, на какой сигнал светофора выехал Дронов она не знает и считает, что что Дронову также было необоснованно назначено самое суровое наказание.

Ранее сообщалось, что вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.