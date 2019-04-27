В лесу на Одесчине нашли 15-летнюю девушку в петле

Сегодня в Татарбунарском районе Одесской области обнаружена повешенной 15-летняя девушка.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело девушки обнаружили утром в субботу в лесополосе возле села Тузлы.
Обстоятельства трагедии на месте происшествия устанавливают полицейские.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
В рамках начатого уголовного производства назначен ряд экспертиз, в частности - судебно-медицинскую, которая установит причины смерти девушки.
Известно, что погибшая – местная жительница, проживала в приемной семье, была студенткой профтехучилища.