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В лесу на Одесчине нашли 15-летнюю девушку в петле

В лесу на Одесчине нашли 15-летнюю девушку в петле
12:55 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В Одесской области обнаружена повешенной 15-летняя девушка, полиция расследует все версии случившегося.

Сегодня в Татарбунарском районе Одесской области обнаружена повешенной 15-летняя девушка.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело девушки обнаружили утром в субботу в лесополосе возле села Тузлы.

Обстоятельства трагедии на месте происшествия устанавливают полицейские.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В рамках начатого уголовного производства назначен ряд экспертиз, в частности - судебно-медицинскую, которая установит причины смерти девушки.

Известно, что погибшая – местная жительница, проживала в приемной семье, была студенткой профтехучилища.

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Полиция, Одесская область, Повешение.
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