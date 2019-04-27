Скачать
Суббота, 27.04.2019
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019 (онлайн-трансляция)
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019 (онлайн-трансляция)
Путин о переговорах с Зеленским: Я бы с удовольствием подискутировал
Путин о переговорах с Зеленским: Я бы с удовольствием подискутировал
Харлан выиграла Гран-при Сеула по фехтованию
Харлан выиграла Гран-при Сеула по фехтованию
Певица MARUV не перестает удивлять: очередная смена имиджа
Певица MARUV не перестает удивлять: очередная смена имиджа

В Днепре сожгли авто главреда местной газеты

В Днепре сожгли авто главреда местной газеты
13:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Неизвестные сожгли авто главного редактора днепровской газеты, что в союзе журналистов сочли за наступление на свободу слова.

В г. Днепр сожгли автомобиль главного редактора газеты "Зоря" Владимира Песоцкого, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко со ссылкой на сообщение Днепропетровской облорганизации НСЖУ.

"Поджог продолжает серию запугиваний огнем журналистов в Днепропетровской области. В свое время подожгли автомобиль тоже главного редактора "Зори" (в то время) Ксении Зайцевой. В Каменском сгорело авто известного журналиста и редактора Сергея Гузя. Так же в Каменском выгорела редакция местного издания "Событие", - написал С. Томиленко в Фейсбук.

Лидер НСЖУ напомнил, что ни один из предыдущих поджогов журналистского имущества должным образом не расследовался, а безнаказанность приводит к новым атакам и запугиваниям.

"Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с коллегами из Днепра, с Днепропетровской облорганизацией НСЖУ. Поджоги и ненаказуемость за наглые преступления против журналистов - однозначное наступление на свободу слова", - отметил С. Томиленко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Днепр, НСЖУ, Национальный союз журналистов, пожег.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Шикарная фигура": Елена-Кристина Лебедь поразила вызывающим нарядом
02 Экс-президент Польши: Зеленский не хочет говорить с Путиным один на один
03 Гройсман рассказал о встрече с Зеленским
04 Разумков рассказал о деталях встречи Зеленского с Гройсманом
05 В ЦИК назвали дату объявления итогов выборов президента Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Спасатели предупредили о рисках схода лавин в Карпатах
Спасатели предупредили о рисках схода лавин в Карпатах
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Королеве все к лицу: необычный для Елизаветы II черный наряд
Королеве все к лицу: необычный для Елизаветы II черный наряд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь