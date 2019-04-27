В Житомире напали на центр бездомных

Новости Украины: Неизвестные пьяные мужчины ночью совершили грабеж в центре бездомных Житомира.

В Житомире сегодня ночью неизвестные совершили нападение на городской центр учета бездомных, полиция проводит проверку.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, сообщение о нападении поступило сегодня утром.

По данным полиции, четверо нетрезвых мужчин совершили грабеж в центре и вели себя неадекватно.

«Сегодня ночью на наше учреждение для бездомных напала группа людей в алкогольном опьянении. Применив физическую силу, они взломали дверь и стали бить клиентов заведения. За то, что дежурный вызвал полицию, они у него отобрали телефон», - написал на странице в Facebook директор благотворительной организации «Центр учета бездомных лиц» Владислав Паламарчук.

Полиция проводит все необходимые мероприятия, направленные на выяснение подробностей этого происшествия и определяется его правовая квалификация.

Центр учета бездомных был открыт в Житомире как заведение социальной помощи людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Здесь, в частности, кормят и предоставляют другую поддержку бездомным.