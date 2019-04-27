Авария на шахте в ОРЛО: Тела всех погибших горняков подняты на поверхность

На поверхность подняли тела всех 17 горняков, погибших в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" в подконтрольном боевикам "ЛНР" поселке Юрьевка.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на главаря боевиков самопровозглашенной "ЛНР" Леонида Пасичника.
Он добавил, что семьи погибших горняков получат компенсации и необходимую помощь.
Как сообщалось ранее, 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в подконтрольном боевикам "ЛНР" поселке Юрьевка произошел взрыв, в результате которого под завалами оказались 20 горняков, трое из них самостоятельно выбрались на поверхность.
По состоянию на утро субботы на поверхность подняли тела 13 горняков.