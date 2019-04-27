Авария на шахте в ОРЛО: Тела всех погибших горняков подняты на поверхность

Новости Украины: В ОРЛО из шахты, где произошла авария, подняли на поверхность тела всех 17 погибших горняков.

На поверхность подняли тела всех 17 горняков, погибших в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" в подконтрольном боевикам "ЛНР" поселке Юрьевка.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на главаря боевиков самопровозглашенной "ЛНР" Леонида Пасичника.

Он добавил, что семьи погибших горняков получат компенсации и необходимую помощь.

Как сообщалось ранее, 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в подконтрольном боевикам "ЛНР" поселке Юрьевка произошел взрыв, в результате которого под завалами оказались 20 горняков, трое из них самостоятельно выбрались на поверхность.

По состоянию на утро субботы на поверхность подняли тела 13 горняков.