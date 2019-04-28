Перед Пасхой в Украину не пустили 32 граждан РФ

Новости Украины: В канун Пасхи в Украину не пустили более 200 человек, среди которых 32 граждан Российской Федерации.

Пограничники во время праздничных дней несут службу в усиленном режиме. Во время мероприятий пограничного контроля они отказали в пропуске в Украину 225 лицам, в том числе 32 гражданам России, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В течение минувшей ночи в рамках выполнения своих задач Государственной пограничной службой обеспечен ритмичный пропуск граждан и транспортных средств в установленном порядке. Всего в течение минувших суток на границе наблюдалось увеличение пассажиропотока. За сутки пропущено почти 260 тыс. человек и 50 тыс. транспортных средств. Во время мероприятий пограничного контроля отказано в пропуске в Украину 225 лицам, в том числе 32 гражданам России", - сообщили в Госпогранслужбы.

Отмечается, что накануне пасхальных и поминальных дней пограничники подготовились к возможному увеличению пассажиро-транспортного потока через границу, линию разграничения и админчерту страны.

Для сокращения времени прохождения контрольных процедур службу усиленно дополнительными пограничными нарядами по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств.

К тому же, усилены меры безопасности путем применением мобильных подразделений и кинологических смотровых групп со специальными служебными собаками для предотвращения перемещения через линию разграничения оружия, взрывчатки и средств террора.

"Меры усиления также применяются для недопущения лиц, которые могут участвовать в мероприятиях дестабилизационного характера", - сообщают пограничники.