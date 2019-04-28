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Взрыв гранаты в квартире на Позняках: погибли двое человек

Взрыв гранаты в квартире на Позняках: погибли двое человек
15:59 Сегодня Телеграф НПУ Фото: НПУ

Новости Украины: В Киева на Позняках в одной из квартир многоэтажного дома 44-летний мужчина подорвал гранату, в результате чего погиб сам и его 38-летняя сожительница.

В Киеве на Позняках в результате взрыва в квартире погибли два человека, сообщил отдел коммуникации столичной полиции в воскресенье.

Происшествие произошло ночью в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева. "Взрыв прогремел, когда в доме находился мужчина с двумя женщинами. В результате взрыва мужчина погиб на месте, а его сожительница от полученных ранений скончалась в больнице. Начато уголовное производство", - отмечается в сообщении.

В полицию по спецлинии 102 позвонила женщина и сообщила, что в квартире произошел взрыв, от которого пострадали ее 38-летняя дочь с 44-летним сожителем. По словам заявительницы, мужчина принес гранату и подорвал ее.

На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативных групп главного и районного управлений полиции Киева, кинологи, врачи и спасатели.

Врачи "скорой" констатировали смерть мужчины, а женщину с ранениями различной степени тяжести в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Через несколько часов от телесных повреждений она скончалась.

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Следственно-оперативная группа установила, что взрыв произошел на кухне, когда в помещении находились погибшие. С места полицейские изъяли остатки и фрагменты, похожие на обломки гранаты, которые направили для проведения экспертизы. Выясняются обстоятельства, которые привели к трагическим последствиям.

Следственный отдел Дарницкого управления полиции внес информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Киев, Позняки, Погибли двое человек, Взрыв гранаты в квартире.
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