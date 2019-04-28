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Пасха на Донбассе: боевики один раз нарушили режим тишины

Пасха на Донбассе: боевики один раз нарушили режим тишины
18:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Боевики НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали .

 Боевики незаконных вооруженных формирований 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно тактической группировки "Север"" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Противник открыл огонь по Крымскому из гранатомета

На вражеские провокации подразделения ООС дали адекватный ответ.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой" – подчеркнули в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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