ООС: Боевики на Пасху трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Новости Украины: Боевики незаконных вооруженных формирований три раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет.

Боевики 3 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия….Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Широкино; из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Пески" - отметили в штабе ООС.

Кроме того, обстрелам подвергся населенный пункт Крымское.

"С начала текущих суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Широкино в районе ответственности оперативно тактического группировки "Восток" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки потери боевиков НВФ произошли в небоевых условиях: двое боевиков НВФ умерли, один травмирован.