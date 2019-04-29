Львовскую область на Пасху накрыло сильным дождем (Видео)

На Львовщине на Пасху прошли сильные осадки. Областной центр вечером накрыло сильным дождем, но обошлось без затопленных улиц и подвалов. Зато, как сообщают пользователи соцсетей на "Горячей линии города" в Facebook, в райцентре Стрый жители жилой многоэтажки на Пасху остались без электроснабжения, поскольку после сильного ливня затопило подъезд, что повлекло замыкание в электрощитках. Как сообщает местное издание "Золочев.нет", в райцентре Золочев подтопило ул. Лермонтова в центральной части города, в воде оказались несколько автомобилей. "Уже многолетний традиционный сезон потопа по-золочевски этого года "открыт" на Пасху. 28 апреля, после грозы в Золочеве затопило ул. Лермонтова (возле налоговой и городского совета), - говорится в сообщении. Также, после дождя подтопило часть поселка Поморяны Золочевского района, где находится старинный Поморянский замок. "После грозы в поселке Поморяны затопило "Зарудку", в воде оказались пастбище и детская площадка", - отмечается в сообщении. По информации издания, 28 апреля в Золочевском районе прошла гроза, местами выпал град. В селе Богутин Поморянского поселкового совета вышла из берегов река Махновка и автомобиль, внутри которого был водитель, унесло паводком в реку. Люди вызвали спасателей, которые помогли вытащить мужчину.