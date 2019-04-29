Скачать
Понедельник, 29.04.2019

Львовскую область на Пасху накрыло сильным дождем (Видео)

На Львовщине на Пасху прошли сильные осадки. Областной центр вечером накрыло сильным дождем, но обошлось без затопленных улиц и подвалов. Зато, как сообщают пользователи соцсетей на "Горячей линии города" в Facebook, в райцентре Стрый жители жилой многоэтажки на Пасху остались без электроснабжения, поскольку после сильного ливня затопило подъезд, что повлекло замыкание в электрощитках. Как сообщает местное издание "Золочев.нет", в райцентре Золочев подтопило ул. Лермонтова в центральной части города, в воде оказались несколько автомобилей. "Уже многолетний традиционный сезон потопа по-золочевски этого года "открыт" на Пасху. 28 апреля, после грозы в Золочеве затопило ул. Лермонтова (возле налоговой и городского совета), - говорится в сообщении. Также, после дождя подтопило часть поселка Поморяны Золочевского района, где находится старинный Поморянский замок. "После грозы в поселке Поморяны затопило "Зарудку", в воде оказались пастбище и детская площадка", - отмечается в сообщении. По информации издания, 28 апреля в Золочевском районе прошла гроза, местами выпал град. В селе Богутин Поморянского поселкового совета вышла из берегов река Махновка и автомобиль, внутри которого был водитель, унесло паводком в реку. Люди вызвали спасателей, которые помогли вытащить мужчину.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Львовская область, Дожди, Потоп, Пасха.
10:52 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь