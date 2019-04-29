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Хроника ООС: оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Хроника ООС: оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
15:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Количество обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки 28 апреля значительно снизилось.

С начала суток по состоянию на 12.00 понедельника российско-террористические войска трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы три вражеских обстрела, один из которых с применением противником миномета запрещенного калибра", - отмечается в сообщении.

Так, в 07.20 российско-оккупационные войска обстреляли из миномета 82-го калибра украинские позиции в районе н.п Золотое - 4, на Луганском направлении. Огонь противник вел со стороны с. Березовское. 

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" с начала суток оккупанты провели два обстрела в сторону защитников с. Широкино. Обстрелы произошли в 02.10 и в 3.00.

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Во время этих обстрелов российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических и ручных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Сейчас ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил, боевых потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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