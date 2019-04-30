Подразделения ГСЧС за прошлую неделю ликвидировали более 2,5 тысяч пожаров

Новости Украины: В Украине за неделю при пожарах погибло 26 человек, в водоемах – 9 человек.

В Украине на прошлой неделе с 22 по 28 апреля подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали 2 тыс. 728 пожаров, при которых погибло 26 человек и были спасен 41.

"С начала недели зарегистрировано 3 тыс. 148 чрезвычайных событий, на которые обеспечены реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 41 человека. Ликвидировано 2 тыс. 728 пожаров, спасено на пожарах 33 человека и не допущено уничтожение огнем 830 зданий и 61 ед. техники", – сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в понедельник.

Кроме того, по информации спасателей, в течение недели пиротехническими подразделениями ведомства осуществлен 201 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 531 взрывоопасный предмет времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 9 человек.