Ситуация на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ

Новости Украины: За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь.

Боевики за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями 82-мм минометов, также были совершены обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил: из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Марьинки; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Широкино; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Песок; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции ООС: из 82-мм минометов - в районе Золотое-4; из автоматических станковых гранатометов - возле Травневого.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 29 апреля один боевик был уничтожен.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Лебединского; из гранатометов различных систем - вблизи Песок.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – подытожили в штабе.