В Карпатах на Пасху заблудились туристы из Киева

Новости Украины: В Карпатах в Ивано-Франковской области спасатели спасли заблудившихся туристов из Киева.

Вечером в воскресенье, 28 апреля, в районе горы Сивуля, возле с.Осмолода (Ивано-Франковская обл.), заблудились пятеро туристов из Киева, этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

По информации спасателей, группа шла по туристическому маршруту, но из-за высоких снежных заносов потеряла ориентировку, туристы устали и попросили о помощи.

Информация поступила на линию ГСЧС в 17:20. В 17:50 для проведения поисково-спасательных работ были привлечены спасатели Осмолодского поисково-спасательного отделения, 5 человек на 1 единице техники.

Согласно сообщению, заблудившихся туристов нашли в 23:17 и в 2:10 доставили на пункт постоянной дислокации в с.Осмолода.

В ведомстве добавили, что состояние туристов удовлетворительное.