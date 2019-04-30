В Днепре пассажирка разбила голову в трамвае

Новости Украины: В Днепре пожилая пассажирка трамвая маршрута №11 разбила голову.

Пострадавшей потребовалась госпитализация, сообщает Информатор во вторник, 30 апреля.

Инцидент произошел накануне вечером на проспекте Пушкина. Предварительно известно, что бабушка зашла в трамвай на остановке, и пассажир, ехавший сидя, уступил ей место. Когда пожилая женщина села, сиденье неожиданно отпало – и бабушка упала на пол.

"Женщина сильно ударилась головой, а потому медикам пришлось госпитализировать ее в городскую клиническую больницу №16. Предварительно, у пострадавшей сотрясение мозга", – говорится в сообщении.

Патрульные полицейские опросили кондуктора и свидетелей, а также вызвали на место следователя по ДТП.

Ранее в Днепре трамвай маршрута №19 переехал бабушку с семилетней внучкой. Женщина скончалась на месте, а девочку госпитализировали с травмами.