Тело женщины на последнем месяце беременности нашли на дне колодца

Новости Украины: В колодце на Днепропетровщине мертвой нашли женщину на последнем сроке беременности.

В Новомосковском районе Днепропетровской области в колодце нашли тело беременной женщины. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

Так, информация о происшествии поступила в полицию около 13:00 29 апреля.

"В колодце на территории домовладения был обнаружен труп 31-летней хозяйки с явными признаками телесных повреждений... На момент смерти женщина находилась на последнем сроке беременности", - говорится в сообщении.

Следственное отделение Новомосковского отдела полиции начало досудебное расследование.

Полиция принимает все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств преступления и задержание злоумышленника.

"Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесены по предварительной правовой квалификации по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - прокомментировали в ГУНП.

В соответствии со статьей убийство женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.