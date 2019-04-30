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Тело женщины на последнем месяце беременности нашли на дне колодца

Тело женщины на последнем месяце беременности нашли на дне колодца
14:25 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины: В колодце на Днепропетровщине мертвой нашли женщину на последнем сроке беременности.

В Новомосковском районе Днепропетровской области в колодце нашли тело беременной женщины. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

Так, информация о происшествии поступила в полицию около 13:00 29 апреля.

"В колодце на территории домовладения был обнаружен труп 31-летней хозяйки с явными признаками телесных повреждений... На момент смерти женщина находилась на последнем сроке беременности", - говорится в сообщении.

Следственное отделение Новомосковского отдела полиции начало досудебное расследование.

Полиция принимает все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств преступления и задержание злоумышленника.

"Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесены по предварительной правовой квалификации по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - прокомментировали в ГУНП.

В соответствии со статьей убийство женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

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Убийство, Беременность, Днепропетровская область, Смерть, Беременная женщина.
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