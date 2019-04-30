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Годовщина трагедии 2 мая: Полиция Одесчины перешла на усиленный режим

Годовщина трагедии 2 мая: Полиция Одесчины перешла на усиленный режим
14:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Полиция Одесчины перешла на усиленный вариант несения службы, 1-2 мая в облцентр прибудут дополнительные силы и средства.

 В начале мая на территории Одессы запланировано проведение массовых мероприятий как с участием одесситов, так и гостей города и в это время основная задача полиции - сделать отдых и повседневную жизнь граждан спокойным и безопасным, заявил руководитель полиции Одесской области Олег Бех.

"С сегодняшнего дня мы переходим на усиленный вариант несения службы. Наша обязанность - обеспечить спокойствие и безопасность людей и не допустить провокаций", - обратился к полицейским О.Бех во время проведения объединенного инструктажа правоохранительных органов области на Куликовом поле во вторник, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Глава полиции Одесской области добавил, что 1 и 2 мая в Одессу прибывают дополнительные силы и средства, которые совместно с правоохранителями области будут нести охрану общественного порядка и обеспечат публичную безопасность граждан.

Участие в инструктаже приняли около 700 правоохранителей, 50 единиц техники и 14 служебных собак. В конце мероприятия глава полицейского главка отметил, что личный состав и техника правоохранителей Одесской области к обеспечению правопорядка в регионе готовы.

Куликово поле на годовщину трагедии в Одессе "заминировали"

"Накануне проведения массовых мероприятий напоминаем одесситам и гостям города о запрете использования символики тоталитарных режимов, а также просим не поддаваться на провокации. Придерживайтесь закона, избегайте конфликтов и берегите себя и своих родных. Мы же со своей стороны поможем вам в этом", - заверили в Отделе коммуникации полиции Одесской области.

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Одесса, Полиция, 1 мая, 2 мая, Куликово поле.
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