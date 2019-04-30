В Коростене поезд смертельно травмировал 15-летнего велосипедиста

Новости Украины: Подросток двигался по железнодорожному мосту навстречу поезду.

В Коростене, что в Житомирской области, поезд смертельно травмировал велосипедиста на железнодорожном мосту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в области.

Инцидент произошел 29 апреля около 17:50, неподалеку от переезда.

"Предварительно установлено, что пассажирский поезд сообщением "Львов-Бахмут", который двигался из г. Житомира в г. Коростень, смертельно травмировал велосипедиста, 15-летнего жителя с. Белошицы, который в это время ехал во встречном направлении по железнодорожному мосту", - сообщают правоохранители.

Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Полиция проводит расследование всех обстоятельств инцидента.