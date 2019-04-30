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"Свиной ад": на Одесчине заживо сгорели 80 свиней

"Свиной ад": на Одесчине заживо сгорели 80 свиней
17:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Одесской области во время пожара на свиноферме погибли 80 свиней.

Сегодня в Одесской области во время пожара на свиноферме погибли 80 свиней.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, около 6.45 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пригороде райцентра Болград горит свинокомплекс.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что огонь охватил крышу корпуса. Примерно в 7.40 пожар удалось ликвидировать на площади 400 кв. м.

В результате пожара погибло 80 голов свиней, спасен рядом расположенный корпус и 120 свиней.

Также продуктами горения отравился мужчина, 1990 года рождения. Пострадавший госпитализирован.

Причина возгорания устанавливается.

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Пожар, Свиньи, ГСЧС, Свиноферма.
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