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Боевики на Донбассе с начала 30 апреля ранили одного бойца ВСУ

Боевики на Донбассе с начала 30 апреля ранили одного бойца ВСУ
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Боец ВСУ ранен вследствие 4 обстрелов боевиков украинских позиций на Донбассе с начала суток.

С начала суток вторника, 30 апреля, боевики четыре раза нарушил режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 вторника, опубликованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

В частности, конкретизировали в пресс-ценре, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции украинских подразделений: из гранатометов различных систем - у н.п. Пески; из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Лебединское; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у г.Марьинка.

Из 120-мм минометов же боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - вблизи населенного пункта Троицкое.

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РФ, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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