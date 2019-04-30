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Полицейский на Полтавщине бросил гранату в пенсионерку

Полицейский на Полтавщине бросил гранату в пенсионерку
21:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГБР

Новости Украины: В Полтавской области помощника дежурного в СИЗО подозревают в покушении на убийство пенсионерки.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) в Полтавской области задержали помощника дежурного изолятора временного содержания по подозрению в покушении на убийство пенсионерки, сообщила пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, 28 апреля 2019 года, полицейский, находясь в поселке Опошня Зеньковского района, бросил в сторону 64-летней женщины гранату. В результате взрыва женщина получила повреждения в виде проникающего осколочного ранения брюшной стенки и бедер", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР изъяли 30 патронов калибра 5,45 во время обысков по месту жительства полицейского.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также проводится расследование по факту хранения работником полиции оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

"В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет", - подытожили в пресс-службе.

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Полтавская область, Полицейский, Пенсионерка, ГБР, Покушение на убийство.
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