Скачать
Среда, 01.05.2019
Волкер о выборах в Украине: Мы не поддерживаем отдельных лиц и кандидатов
Волкер о выборах в Украине: Мы не поддерживаем отдельных лиц и кандидатов
МинВОТ: За получение паспорта РФ надо лишать украинского
МинВОТ: За получение паспорта РФ надо лишать украинского
Сборная Украины разгромила Нидерланды на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Украины разгромила Нидерланды на ЧМ-2019 по хоккею
Ух, какая женщина: Тина Кароль очаровала Сеть откровенным образом
Ух, какая женщина: Тина Кароль очаровала Сеть откровенным образом

Подозреваемый во время обысков в Киеве выбросил наркотики в окно

Подозреваемый во время обысков в Киеве выбросил наркотики в окно
15:43 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины: Злоумышленник в Киеве во время обысков выбросил вещественные доказательства в окно.

Во время обыска в квартире подозреваемого в хранении и распространении наркотических веществ он выбросил из окна 60 пакетиков с наркотиками. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

По данным ведомства, жители многоэтажки в Деснянском районе пожаловались в полицию на соседа, к которому ходят подозрительные лица и оставляют на ступеньках подъезда использованные шприцы.

Правоохранители предположили, что 40-летний киевлянин на улице Марины Цветаевой может хранить и сбывать наркотики. Полицейские собрали информацию о владельце квартиры и получили постановление суда на проведение в его доме санкционированного обыска.

Во время следственных действий на глазах свидетелей злоумышленник пытался избавиться вещественных доказательств. Он выбросил через окно коробку свертков с наркотическим веществом. А уже на улице, в присутствии понятых, следователи изъяли 60 пакетиков разной маркировки.

У правоохранителей есть предположение, что хозяин заранее подготовил для сбыта и употребления расфасованные наркотики. Изъятое направили на экспертное исследование.

Следователи расследуют уголовное производство по ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования возможна дополнительная квалификация действий фигуранта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Наркотики, Полиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
02 Красивые поздравления с 1 мая: стихи и открытки
03 Диетологи рассказали, что есть на завтрак для похудения
04 Приметы и обряды на 1 мая – День святого Кузьмы
05 Зеленский сделал первое заявление после оглашения результатов в ЦИК
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Цена газа, штрафы и президент: что ожидает украинцев в мае
Цена газа, штрафы и президент: что ожидает украинцев в мае
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
Золотой глобус-2020: дата проведения престижной кинопремии
Золотой глобус-2020: дата проведения престижной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь