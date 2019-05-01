Подозреваемый во время обысков в Киеве выбросил наркотики в окно

Новости Украины: Злоумышленник в Киеве во время обысков выбросил вещественные доказательства в окно.

Во время обыска в квартире подозреваемого в хранении и распространении наркотических веществ он выбросил из окна 60 пакетиков с наркотиками. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

По данным ведомства, жители многоэтажки в Деснянском районе пожаловались в полицию на соседа, к которому ходят подозрительные лица и оставляют на ступеньках подъезда использованные шприцы.

Правоохранители предположили, что 40-летний киевлянин на улице Марины Цветаевой может хранить и сбывать наркотики. Полицейские собрали информацию о владельце квартиры и получили постановление суда на проведение в его доме санкционированного обыска.

Во время следственных действий на глазах свидетелей злоумышленник пытался избавиться вещественных доказательств. Он выбросил через окно коробку свертков с наркотическим веществом. А уже на улице, в присутствии понятых, следователи изъяли 60 пакетиков разной маркировки.

У правоохранителей есть предположение, что хозяин заранее подготовил для сбыта и употребления расфасованные наркотики. Изъятое направили на экспертное исследование.

Следователи расследуют уголовное производство по ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования возможна дополнительная квалификация действий фигуранта.