Юного зацепера в Киеве серьезно ударило током

Новости Украины: На станции "Дарница" в Киеве в результате удара током на крыше электрички подросток получил ожоги 45% тела.

В Киеве в результате удара током на крыше электрички подросток получил ожоги 45% тела.

Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, вчера вечером на железнодорожной станции «Дарница» трое 13-летних ребят забрались на крышу электропоезда, чтобы покататься.

«Один из них коснулся электрической дуги и получил мощное поражение током. Товарищи пострадавшего подростка сразу же вызвали скорую. С ожогами 45% тела парня в бессознательном состоянии госпитализировали. Сейчас он уже пришел в себя», - говорится в сообщении.

Информация об указанном факте зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции. Правоохранители подробно изучают причины и обстоятельства инцидента, а после завершения проверки событию будет предоставлена соответствующая правовая оценка.

На родителей троих подростков составлены админпротоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Материалы будут переданы в суд для вынесения решения в соответствии с действующим законодательством. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан», - сказано в сообщении.