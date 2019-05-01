Скачать
Среда, 01.05.2019
Волкер о выборах в Украине: Мы не поддерживаем отдельных лиц и кандидатов
Волкер о выборах в Украине: Мы не поддерживаем отдельных лиц и кандидатов
МинВОТ: За получение паспорта РФ надо лишать украинского
МинВОТ: За получение паспорта РФ надо лишать украинского
Сборная Украины разгромила Нидерланды на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Украины разгромила Нидерланды на ЧМ-2019 по хоккею
СМИ: Меган Маркл запретили рожать в домашних условиях
СМИ: Меган Маркл запретили рожать в домашних условиях

Юного зацепера в Киеве серьезно ударило током

Юного зацепера в Киеве серьезно ударило током
17:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: На станции "Дарница" в Киеве в результате удара током на крыше электрички подросток получил ожоги 45% тела.

В Киеве в результате удара током на крыше электрички подросток получил ожоги 45% тела.

Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, вчера вечером на железнодорожной станции «Дарница» трое 13-летних ребят забрались на крышу электропоезда, чтобы покататься.

«Один из них коснулся электрической дуги и получил мощное поражение током. Товарищи пострадавшего подростка сразу же вызвали скорую. С ожогами 45% тела парня в бессознательном состоянии госпитализировали. Сейчас он уже пришел в себя», - говорится в сообщении.

Информация об указанном факте зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции. Правоохранители подробно изучают причины и обстоятельства инцидента, а после завершения проверки событию будет предоставлена соответствующая правовая оценка.

На родителей троих подростков составлены админпротоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Материалы будут переданы в суд для вынесения решения в соответствии с действующим законодательством. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан», - сказано в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Электричка, Электропоезд, Удар током, Нацполиция, Зацепер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
02 Красивые поздравления с 1 мая: стихи и открытки
03 Диетологи рассказали, что есть на завтрак для похудения
04 Приметы и обряды на 1 мая – День святого Кузьмы
05 Вкусный чай, способствующий быстрому похудению
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Цена газа, штрафы и президент: что ожидает украинцев в мае
Цена газа, штрафы и президент: что ожидает украинцев в мае
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
В платье от любимого бренда: Кейт Миддлтон на открытие медицинского центра
В платье от любимого бренда: Кейт Миддлтон на открытие медицинского центра
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь