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Боевики на Донбассе били из 120 и 82 мм минометов: ранен боец ВСУ

Боевики на Донбассе били из 120 и 82 мм минометов: ранен боец ВСУ
18:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В результате первомайских обстрелов украинских позиций на Донбассе двое бойцов ВСУ получили ранения.

Двое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в среду, 1 мая, с начала суток по состоянию на 18:00, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня… Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщается в сводке.

Боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из 120 и 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области.

Незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных дважды, из 120- и 82-мм минометов – у пос.Пески Ясиноватского района, из станковых противотанковых гранатометов - возле пгт Новотроицкое Волновахского района, дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у сел Лебединское и Николаевка, из стрелкового оружия - у с.Гранитное Волновахского района.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС, УкраинаВ.
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